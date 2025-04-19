Депутат Госдумы Анатолий Вассерман уверен, что большинство украинцев в возрасте от 18 до 24 лет вряд ли согласятся на подписание «молодёжных контрактов» с ВСУ. Тем не менее среди молодёжи все же найдутся те, кто будет готов заключить такие соглашения, особенно если речь идёт о возможности лёгкого заработка.

Парламентарий отметил, что контракты могут заключить молодые люди, наиболее подверженные пропаганде, добавив, что многие из них стремятся заработать на фронте. Вассерман также указал на активную агитацию Киева вокруг лозунга «Украина — не Россия», в которую верит значительная часть граждан. Он заметил, что на этой основе многие могут откликнуться на рекламу ВСУ, хотя, по его словам, мертвым деньги не нужны. Тем не менее практика показывает, что некоторые люди идут на это, надеясь, что деньги будут переданы хотя бы их близким.