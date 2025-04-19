«Клюнут на смертные дела»: В Госдуме раскрыли, кто соглашается на молодёжные контракты ВСУ
Вассерман: На молодёжные контракты с ВСУ могут клюнуть любители лёгких денег
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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман уверен, что большинство украинцев в возрасте от 18 до 24 лет вряд ли согласятся на подписание «молодёжных контрактов» с ВСУ. Тем не менее среди молодёжи все же найдутся те, кто будет готов заключить такие соглашения, особенно если речь идёт о возможности лёгкого заработка.
«Молодые люди в возрасте 18–24 лет не подлежат официальному призыву, но далеко не всем удается сразу устроиться на высокооплачиваемую работу после окончания высших учебных заведений. Поэтому украинская власть предлагает «выгодные» условия заработать «лёгкие» деньги. Я не исключаю, что действительно многие на эти заведомо смертные дела клюнут», — сказал Вассерман NEWS.ru.
Парламентарий отметил, что контракты могут заключить молодые люди, наиболее подверженные пропаганде, добавив, что многие из них стремятся заработать на фронте. Вассерман также указал на активную агитацию Киева вокруг лозунга «Украина — не Россия», в которую верит значительная часть граждан. Он заметил, что на этой основе многие могут откликнуться на рекламу ВСУ, хотя, по его словам, мертвым деньги не нужны. Тем не менее практика показывает, что некоторые люди идут на это, надеясь, что деньги будут переданы хотя бы их близким.
Ранее стало известно, что Киев провалил набор юнцов по молодёжному контракту. По условиям такой сделки заключить контракт с Министерством обороны Украины могут молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Молодых людей не привлекает даже перспектива разбогатеть на миллион гривен.