Киевские сотрудники ТЦК приковали мобилизованного к кровати за непослушание

В киевском территориальном центре комплектования мобилизованного приковали пластиковыми стяжками к кровати. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Кадры с бедолагой быстро разлетелись по Сети.

В ТЦК признали, что инцидент действительно имел место. Там уточнили, якобы после прибытия в распределительный центр мужчина вёл себя агрессивно и буквально вынудил охранников ограничить его подвижность. На буяна составили протокол, а затем передали в медицинское учреждение, где мобилизованному предстоит пройти психиатрическое обследование.