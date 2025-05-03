Киевские сотрудники ТЦК приковали мобилизованного к кровати за непослушание
Прикованный к кровати мобилизованный. Обложка © X / Lord Bebo
В киевском территориальном центре комплектования мобилизованного приковали пластиковыми стяжками к кровати. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Кадры с бедолагой быстро разлетелись по Сети.
В ТЦК признали, что инцидент действительно имел место. Там уточнили, якобы после прибытия в распределительный центр мужчина вёл себя агрессивно и буквально вынудил охранников ограничить его подвижность. На буяна составили протокол, а затем передали в медицинское учреждение, где мобилизованному предстоит пройти психиатрическое обследование.
А ранее стало известно, что украинские военкомы устроили масштабную облаву на уклонистов в Закарпатье. В операции участвовали не менее семи патрульных автомобилей и пяти микроавтобусов. Некоторые машины по итогам мероприятия были буквально забиты мужчинами призывного возраста.