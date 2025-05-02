Какое-то Средневековье: Сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину после ДТП с его дочкой
В Одессе мобилизовали отца девочки, которую на переходе сбила сотрудница полиции
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В Одессе насильно мобилизовали мужчину после того, как его ребёнка сбил автомобиль. Семилетняя девочка попала под машину — на пешеходном переходе на неё наехала сотрудница местной полиции и более 10 метров тащила пострадавшую на капоте. Об инциденте рассказал украинский блогер Анатолий Шарий.
Ситуация приобрела новый оборот, когда отец пострадавшей направился в отдел полиции за разъяснениями, а вместо этого был схвачен представителями территориального центра комплектования (ТЦК — украинский аналог военкомата) прямо в здании.
По словам блогера, сотрудники ТЦК устроили в городе настоящее Средневековье.
Ранее стало известно, что военкомы, не имеющие боевого опыта и ограничений по здоровью, из территориальных центров комплектования Украины будут переброшены на фронт в ближайшее время. Такое решение было принято в Генеральном штабе ВСУ.