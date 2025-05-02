Какое-то Средневековье: Сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину после ДТП с его дочкой

В Одессе насильно мобилизовали мужчину после того, как его ребёнка сбил автомобиль. Семилетняя девочка попала под машину — на пешеходном переходе на неё наехала сотрудница местной полиции и более 10 метров тащила пострадавшую на капоте. Об инциденте рассказал украинский блогер Анатолий Шарий.

Ситуация приобрела новый оборот, когда отец пострадавшей направился в отдел полиции за разъяснениями, а вместо этого был схвачен представителями территориального центра комплектования (ТЦК — украинский аналог военкомата) прямо в здании.

По словам блогера, сотрудники ТЦК устроили в городе настоящее Средневековье.