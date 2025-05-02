День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 13:05

Какое-то Средневековье: Сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину после ДТП с его дочкой

В Одессе мобилизовали отца девочки, которую на переходе сбила сотрудница полиции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В Одессе насильно мобилизовали мужчину после того, как его ребёнка сбил автомобиль. Семилетняя девочка попала под машину — на пешеходном переходе на неё наехала сотрудница местной полиции и более 10 метров тащила пострадавшую на капоте. Об инциденте рассказал украинский блогер Анатолий Шарий.

Ситуация приобрела новый оборот, когда отец пострадавшей направился в отдел полиции за разъяснениями, а вместо этого был схвачен представителями территориального центра комплектования (ТЦК — украинский аналог военкомата) прямо в здании.

По словам блогера, сотрудники ТЦК устроили в городе настоящее Средневековье.

На Украине автобус ТЦК попал в аварию в Черкасской области, погиб военком
На Украине автобус ТЦК попал в аварию в Черкасской области, погиб военком

Ранее стало известно, что военкомы, не имеющие боевого опыта и ограничений по здоровью, из территориальных центров комплектования Украины будут переброшены на фронт в ближайшее время. Такое решение было принято в Генеральном штабе ВСУ.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Дети
  • Украина
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar