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Регион
Опубликовано 29 апреля 2025, 14:23
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Генштаб ВСУ отправит на фронт всех военкомов без опыта

Сотрудников ТЦК без боевого опыта и ограничений по здоровью отправят на фронт

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) Украины в ближайшее время будут отправлены в зону боевых действий. На фронт поедут военкомы, у которых нет боевого опыта и ограничений по здоровью, сообщает Генштаб ВСУ.

На их должности поставят военных, получивших ранения и контузии во время участия в боевых действиях с Российской армией. По последним данным, около 70% военнослужащих, работающих в ТЦК, имеют боевой опыт. При этом 20% сотрудников военкоматов составляют гражданские лица.

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А тем временем украинские военкомы утверждают, что ловить уклонистов гораздо тяжелее, чем сражаться на передовой. По мнению сотрудников ТЦК, насильное комплектование ВСУ — дело не из лёгких. Военкомы даже пришли ловить граждан на мобилизацию во время Пасхи. Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук призвал граждан противостоять работникам ТЦК, в том числе с применением огнестрельного оружия.

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Наталья Афонина
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