Генштаб ВСУ отправит на фронт всех военкомов без опыта
Сотрудников ТЦК без боевого опыта и ограничений по здоровью отправят на фронт
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Сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) Украины в ближайшее время будут отправлены в зону боевых действий. На фронт поедут военкомы, у которых нет боевого опыта и ограничений по здоровью, сообщает Генштаб ВСУ.
На их должности поставят военных, получивших ранения и контузии во время участия в боевых действиях с Российской армией. По последним данным, около 70% военнослужащих, работающих в ТЦК, имеют боевой опыт. При этом 20% сотрудников военкоматов составляют гражданские лица.
А тем временем украинские военкомы утверждают, что ловить уклонистов гораздо тяжелее, чем сражаться на передовой. По мнению сотрудников ТЦК, насильное комплектование ВСУ — дело не из лёгких. Военкомы даже пришли ловить граждан на мобилизацию во время Пасхи. Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук призвал граждан противостоять работникам ТЦК, в том числе с применением огнестрельного оружия.