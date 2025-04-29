Генштаб ВСУ отправит на фронт всех военкомов без опыта

Сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) Украины в ближайшее время будут отправлены в зону боевых действий. На фронт поедут военкомы, у которых нет боевого опыта и ограничений по здоровью, сообщает Генштаб ВСУ.

На их должности поставят военных, получивших ранения и контузии во время участия в боевых действиях с Российской армией. По последним данным, около 70% военнослужащих, работающих в ТЦК, имеют боевой опыт. При этом 20% сотрудников военкоматов составляют гражданские лица.