Украинские военкомы пришли ловить мужчин к запорожским церквям на Пасху
Подпольщик Лебедев: Сотрудники ТЦК дежурят у церквей в Запорожье
Сотрудники украинских военкоматов начали дежурить у церквей в Запорожье в Пасху. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
На территории города Запорожье, который находится под контролем украинских властей, на Пасху было зафиксировано дежурство сотрудников украинских военкоматов — ТЦК — вблизи церквей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные координатором пророссийского движения сопротивления в Николаеве Сергеем Лебедевым.
Сотрудник ТЦК у церкви на Бородинском. Фото © Telegram / РоС #ТЦК
«Запорожье, проезжал сегодня возле двух церквей, у обоих дежурят полицаи с тцкшниками», — написано в телеграм-канале Лебедева.
Лидер подпольного движения высказал предположение, что подобные дежурства организованы украинскими властями у всех храмов на территории города.
Ранее стало известно, что вопреки объявленному Россией пасхальному прекращению огня, украинские войска нанесли удары по территории Донецка. Система противовоздушной обороны неоднократно отражала атаки. Был зафиксирован один прилёт в районе «Мотеля», а также два успешных перехвата.