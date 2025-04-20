Украинские военкомы пришли ловить мужчин к запорожским церквям на Пасху

На территории города Запорожье, который находится под контролем украинских властей, на Пасху было зафиксировано дежурство сотрудников украинских военкоматов — ТЦК — вблизи церквей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные координатором пророссийского движения сопротивления в Николаеве Сергеем Лебедевым.

Сотрудник ТЦК у церкви на Бородинском. Фото © Telegram / РоС #ТЦК

«Запорожье, проезжал сегодня возле двух церквей, у обоих дежурят полицаи с тцкшниками», — написано в телеграм-канале Лебедева.

Лидер подпольного движения высказал предположение, что подобные дежурства организованы украинскими властями у всех храмов на территории города.