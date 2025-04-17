Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), требуют 20 тысяч евро за переправку одного человека через границу. Об этом сообщил беженец из Одессы Владислав Стоянов. Он отметил, что даже после такой взятки пограничники могут задержать беглецов. Это происходит уже под контролем сотрудников СБУ.

«Взятка стоила 20 тысяч евро — за то, что сотрудники ТЦК могли переправить человека за территорию Украины через границу. В 2024 году была ситуация, когда 30 человек загрузили в КамАЗ, а сбушники задержали на границе», — приводит комментарий одессита агентство РИА «Новости».