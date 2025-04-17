Беженец из Одессы рассказал, сколько стоит покинуть Украину
Беженец из Украины: ТЦК требуют €20 000 взятку за переправу через границу
Украинский беженец рассказал о взятках в ТЦК. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), требуют 20 тысяч евро за переправку одного человека через границу. Об этом сообщил беженец из Одессы Владислав Стоянов. Он отметил, что даже после такой взятки пограничники могут задержать беглецов. Это происходит уже под контролем сотрудников СБУ.
«Взятка стоила 20 тысяч евро — за то, что сотрудники ТЦК могли переправить человека за территорию Украины через границу. В 2024 году была ситуация, когда 30 человек загрузили в КамАЗ, а сбушники задержали на границе», — приводит комментарий одессита агентство РИА «Новости».
Напомним, Андрей Березовский и его друг Владислав Стоянов бежали от ТЦК в июне прошлого года. Они пересекли Днепр на резиновой лодке и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе.