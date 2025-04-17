«Деньги дадут, если доживешь»: Украинскую молодёжь призвали не верить зазывалам из ВСУ
Депутат Рады Камельчук назвал обманом рекламный ролик ВСУ для молодёжи
Украинские депутаты призывают не верить ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor
Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук назвал рекламный ролик министерства обороны о контракте для молодёжи в возрасте 18–24 лет прямым обманом и маразмом.
Камельчук подчеркнул, что обещанные два миллиона гривен за армейский контракт не соответствуют реальности. Он пояснил, что деньги выплачивают не сразу, а частями. Получить полную сумму можно только если дожить до окончания контракта.
Депутат раскритиковал ролик, назвав его маразмом, который сводит украинскую молодёжь на уровень девятилетних тиктокеров. По его мнению, такая агитация не вызывает у молодых людей патриотических чувств.
Ранее Верховная рада поддержала проект Владимира Зеленского о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Депутаты проголосовали почти единогласно: 357 «за» и один «против». Новое продление охватывает 90 дней: с 9 мая по 6 августа 2025 года.