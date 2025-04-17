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Регион
17 апреля, 01:47

«Деньги дадут, если доживешь»: Украинскую молодёжь призвали не верить зазывалам из ВСУ

Депутат Рады Камельчук назвал обманом рекламный ролик ВСУ для молодёжи

Украинские депутаты призывают не верить ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Украинские депутаты призывают не верить ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук назвал рекламный ролик министерства обороны о контракте для молодёжи в возрасте 18–24 лет прямым обманом и маразмом.

Камельчук подчеркнул, что обещанные два миллиона гривен за армейский контракт не соответствуют реальности. Он пояснил, что деньги выплачивают не сразу, а частями. Получить полную сумму можно только если дожить до окончания контракта.

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Депутат раскритиковал ролик, назвав его маразмом, который сводит украинскую молодёжь на уровень девятилетних тиктокеров. По его мнению, такая агитация не вызывает у молодых людей патриотических чувств.

Ранее Верховная рада поддержала проект Владимира Зеленского о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Депутаты проголосовали почти единогласно: 357 «за» и один «против». Новое продление охватывает 90 дней: с 9 мая по 6 августа 2025 года.

Лия Мурадьян
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