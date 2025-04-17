«Деньги дадут, если доживешь»: Украинскую молодёжь призвали не верить зазывалам из ВСУ

Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук назвал рекламный ролик министерства обороны о контракте для молодёжи в возрасте 18–24 лет прямым обманом и маразмом.

Камельчук подчеркнул, что обещанные два миллиона гривен за армейский контракт не соответствуют реальности. Он пояснил, что деньги выплачивают не сразу, а частями. Получить полную сумму можно только если дожить до окончания контракта.

Депутат раскритиковал ролик, назвав его маразмом, который сводит украинскую молодёжь на уровень девятилетних тиктокеров. По его мнению, такая агитация не вызывает у молодых людей патриотических чувств.