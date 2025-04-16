ВСУ поиздевались над юными украинцами в агитационном ролике про службу в армии

Минобороны Украины распространило агитационное видео для подрастающего поколения украинцев, которых Киев хочет отправить на фронт, но не может найти законного повода из-за их юного возраста. В ролике доходчиво объясняется, что умереть за свою страну — это «финансово выгодно и престижно».

Ролик от МО Украины. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

В ролике девушка в костюме а-ля милитари издевательски апеллирует к бедности украинцев и говорит, что «деньги — зло, зачем тебе лишние 2 миллиона гривен», «зачем тебе собственное жильё, настоящие крутые перцы до конца жизни живут с мамой». Видео снято в молодёжном тренде и призвано пристыдить молодых украинцев, не желающих добровольно идти в ВСУ.