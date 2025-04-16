ВСУ поиздевались над юными украинцами в агитационном ролике про службу в армии
ВСУ. Обложка © president.gov.ua
Минобороны Украины распространило агитационное видео для подрастающего поколения украинцев, которых Киев хочет отправить на фронт, но не может найти законного повода из-за их юного возраста. В ролике доходчиво объясняется, что умереть за свою страну — это «финансово выгодно и престижно».
Ролик от МО Украины. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
В ролике девушка в костюме а-ля милитари издевательски апеллирует к бедности украинцев и говорит, что «деньги — зло, зачем тебе лишние 2 миллиона гривен», «зачем тебе собственное жильё, настоящие крутые перцы до конца жизни живут с мамой». Видео снято в молодёжном тренде и призвано пристыдить молодых украинцев, не желающих добровольно идти в ВСУ.
Ранее на Украине обвинили родителей в низком наборе юнцов в ряды ВСУ. Молодёжный контракт, который активно рекламировали в стране, подписали не более 500 человек. Сейчас призыву подлежат украинцы возрастом от 25 лет. Однако те, кто моложе, могут пойти на фронт через специальные контракты. В Киеве не раз признавались, что исчерпали мобилизационный ресурс и ВСУ испытывают острую нехватку солдат. А Владимир Зеленский уже намекал, что нужно снизить призывной возраст до 18 лет.