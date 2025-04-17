Бежавшие от ТЦК одесситы переплыли Днепр, чтобы сдаться российским бойцам

Жители Одессы сбежали от ТЦК и переплыли Днепр на резиновой лодке, чтобы сдаться российским военным. Этот инцидент произошёл в июне 2024 года. Андрей Березовский и Владислав Стоянов сдались десантникам РФ на Кинбурнской косе.

Сотрудники ТЦК похитили Стоянова, когда он пришёл к бывшей супруге навестить ребёнка.

«Полицейские передали меня в руки ТЦК, там я находился около суток. Ну в этот момент мне и пришла в голову эта мысль, что если я выберусь с этого ТЦК, то я 100% двинусь дальше», — поделился Стоянов с агентством РИА «Новости».

Через несколько дней Владислав встретился с Березовским, чтобы подготовиться к побегу. Березовский заранее уволился, чтобы тщательно спланировать всё.

«Мы закупали вещи, лодку купили, мотор заранее, чтобы потестить всё, посмотреть, как это», — рассказал он.

Во время пересечения Днепра на лодке сел аккумулятор, и беглецам пришлось грести вручную. Им также удалось пережить сильный шторм. Спустя 28 часов мужчины добрались до Кинбурнской косы. Российские военные заметили их и сделали предупредительные выстрелы. Затем они обыскали беглецов и напоили их чаем.

По словам беженцев, они прошли множество проверок, в том числе тестирование на полиграфе. Сейчас мужчины отбывают 9 месяцев в колонии-поселении в Адыгее за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.