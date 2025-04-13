Убивший родителей ради покушения на Трампа молдавский подросток хотел бежать на Украину

17-летний Никита Касап, который обвиняется в жестоком убийстве своих родителей в штате Висконсин и подозревается подготовке покушения на президента США Дональда Трампа, оказался выходцем из Молдовы. После содеянного он хотел сбежать на Украину, сообщает Slavic Sacramento.

По данным следствия, тела супругов Татьяны Касап и Дональда Майера были обнаружены в их доме в городе Уокешо 28 февраля. Экспертиза установила, что причиной смерти стали огнестрельные ранения. В убийстве заподозрили их 17-летнего сына Никиту, который ранее покинул дом на автомобиле родителей.

В ходе розыск автомобиль был замечен в нескольких штатах. Задержали Касапа 1 марта в Канзасе. При обыске у него обнаружили оружие, принадлежавшее его отчиму Дональду, а также крупные суммы денег и ювелирные изделия.

Следствие также установило, что Касап планировал побег за границу и якобы вёл переписку в Telegram с неким пользователем из России.

«Как долго мне нужно прятаться, прежде чем меня перевезут на Украину? Один-два месяца?», — спросил Касап у своего собеседника в ходе переписки.

Полиция продолжает расследование и выясняет мотивы преступления. В случае доказательства вины в двойном убийстве Касапу грозит пожизненное заключение. Сейчас ему также предъявлены обвинения в сокрытии тел, за каждое из которых предусмотрено до шести лет тюрьмы.