По данным телеканала, за месяц до инцидента в сентябре Рут переписывался в мессенджере с неким «украинским контактом». Он просил «прислать РПГ или Stinger», подчеркивая, что ему «нужно оборудование, чтобы Трамп не смог избраться» на пост президента. В переписке также была отправлена фотография самолёта Трампа с пометкой о его ежедневных взлётах и посадках в одном и том же аэропорту. Рут утверждал, что оружие постоянно теряется на поле боя, и пропажа одной единицы не будет замечена.