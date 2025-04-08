Обвиняемый в покушении на Трампа проукраинский шизик хотел сбить самолёт политика ракетницей ВСУ
Fox: Обвиняемый в покушении на Трампа хотел купить ракетную установку на Украине
Райан Уэсли Рут. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ryan Routh
Американец Райан Уэсли Рут, которого обвиняют в попытке покушения на Дональда Трампа, хотел приобрести на Украине ракетную установку. Об этом сообщил Fox News, ссылаясь на документы прокуратуры.
По данным телеканала, за месяц до инцидента в сентябре Рут переписывался в мессенджере с неким «украинским контактом». Он просил «прислать РПГ или Stinger», подчеркивая, что ему «нужно оборудование, чтобы Трамп не смог избраться» на пост президента. В переписке также была отправлена фотография самолёта Трампа с пометкой о его ежедневных взлётах и посадках в одном и том же аэропорту. Рут утверждал, что оружие постоянно теряется на поле боя, и пропажа одной единицы не будет замечена.
Обвинение считает, что действия Рута не были спонтанными. Он готовился к покушению не менее полугода.
Напомним, что Трампа трижды хотели устранить во время предвыборной кампании. Первая попытка покушения, наиболее опасная, произошла 13 июля прошлого года в Пенсильвании, когда пуля прошла в непосредственной близости от головы Трампа. Ещё одна попытка была предпринята 15 сентября. Как раз в этом покушении обвиняют Райана Рута. О предотвращении третьей попытки сообщили в калифорнийской полиции 13 октября.