Райану Руту предъявлено обвинение в попытке покушения на Трампа
Райан Рут попытался убить Дональда Трампа 15 сентября. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ryan Routh
Райану Руту предъявлено обвинение в попытке убийства кандидата в президенты США, Дональда Трампа. Установлено, что преступник более месяца выслеживал бывшего хозяина Белого дома во Флориде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на имеющиеся в их распоряжении документы суда.
«Первый пункт обвинения… попытка покушения на одного из основных кандидатов в президенты…15 сентября в округе Палм-Бич, Южный округ Флориды, обвиняемый Райан Уэсли Рут умышленно пытался убить бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Дж. Трампа, основного кандидата в президенты», — говорится в обращении прокуратуры.
Кроме того, Руту предъявлено обвинение в нападении на федерального офицера. За попытку покушения на Трампа ему может грозить пожизненное заключение. Ранее американец был обвинён только в нарушении правил хранения оружия.
По данным прокуратуры, за несколько месяцев до покушения Рут оставил у своего знакомого коробку с вещами, в которой была обнаружена записка с текстом, указывающим на намерение совершить покушение.
Напомним, что первое покушение на Трампа было совершено 13 июля. Тогда политика спасло чудо, выпущенная преступником пуля прошла в миллиметрах от его головы. Через два месяца республиканец едва не стал жертвой Райана Рута. Фанатик был задержан сотрудниками правоохранительных органов.