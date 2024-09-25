Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 23:57

Райану Руту предъявлено обвинение в попытке покушения на Трампа

Райан Рут попытался убить Дональда Трампа 15 сентября. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ryan Routh

Райан Рут попытался убить Дональда Трампа 15 сентября. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ryan Routh

Райану Руту предъявлено обвинение в попытке убийства кандидата в президенты США, Дональда Трампа. Установлено, что преступник более месяца выслеживал бывшего хозяина Белого дома во Флориде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на имеющиеся в их распоряжении документы суда.

«Первый пункт обвинения… попытка покушения на одного из основных кандидатов в президенты…15 сентября в округе Палм-Бич, Южный округ Флориды, обвиняемый Райан Уэсли Рут умышленно пытался убить бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Дж. Трампа, основного кандидата в президенты», — говорится в обращении прокуратуры.

Кроме того, Руту предъявлено обвинение в нападении на федерального офицера. За попытку покушения на Трампа ему может грозить пожизненное заключение. Ранее американец был обвинён только в нарушении правил хранения оружия.

По данным прокуратуры, за несколько месяцев до покушения Рут оставил у своего знакомого коробку с вещами, в которой была обнаружена записка с текстом, указывающим на намерение совершить покушение.

Появилось видео задержания проукраинского радикала, который хотел убить Трампа
Появилось видео задержания проукраинского радикала, который хотел убить Трампа

Напомним, что первое покушение на Трампа было совершено 13 июля. Тогда политика спасло чудо, выпущенная преступником пуля прошла в миллиметрах от его головы. Через два месяца республиканец едва не стал жертвой Райана Рута. Фанатик был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Покушение на Трампа
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров