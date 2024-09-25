Райану Руту предъявлено обвинение в попытке покушения на Трампа

Райану Руту предъявлено обвинение в попытке убийства кандидата в президенты США, Дональда Трампа. Установлено, что преступник более месяца выслеживал бывшего хозяина Белого дома во Флориде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на имеющиеся в их распоряжении документы суда.

«Первый пункт обвинения… попытка покушения на одного из основных кандидатов в президенты…15 сентября в округе Палм-Бич, Южный округ Флориды, обвиняемый Райан Уэсли Рут умышленно пытался убить бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Дж. Трампа, основного кандидата в президенты», — говорится в обращении прокуратуры.

Кроме того, Руту предъявлено обвинение в нападении на федерального офицера. За попытку покушения на Трампа ему может грозить пожизненное заключение. Ранее американец был обвинён только в нарушении правил хранения оружия.