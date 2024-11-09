Минюст США обвинил КСИР в подготовке покушения на Дональда Трампа

Министерство юстиции США предъявило обвинения 51-летнему гражданину Ирана Фархаду Шакери в подготовке покушения на избранного президента Дональда Трампа. Также обвинения выдвинуты против двух жителей Нью-Йорка — Карлайла Ривера и Джонатана Лодхолта, которых завербовали для убийства журналиста, критиковавшего Иран.

По словам министра юстиции Меррика Гарленда, Шакери был назначен иранскими властями руководителем преступной сетью, целью которой было организовать эти убийства, включая покушение на Трампа. Директор ФБР Кристофер Рей отметил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) вступил в сговор с наёмными убийцами для выполнения этих задач на территории США.

Американские власти утверждают, что Шакери скрывается в Иране и пока остаётся на свободе, тогда как Ривер и Лодхолт уже арестованы. Предполагается, что Иран пытается отомстить Трампу за гибель генерала Касема Сулеймани, ликвидированного в 2020 году.