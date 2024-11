Минюст США обвинил КСИР в подготовке покушения на Дональда Трампа

Ранее стало известно, что премьера документального сериала, посвящённого заговору против Дональда Трампа, пройдёт 8 ноября на канале американского журналиста Такера Карлсона. Сериал под названием «Вся президентская рать» (All the President's Men. The conspiracy against Trump), в частности, посвящён тем, кто с 2016 по 2020 год состоял в ближайшем окружении Трампа и стал жертвой преследований за свою поддержку.