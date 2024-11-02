Представитель КСИР: Иран даст Израилю ответ, выходящий за пределы понимания

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини заверил, что Иран даст решительный ответ на атаку еврейского государства, который «будет выходить за пределы понимания врага». По его словам, он окажется обдуманным и мощным. Представитель КСИР также отметил, что действия Израиля — это злодеяния, и Тегеран всегда готов дать отпор.