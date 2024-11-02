Представитель КСИР: Иран даст Израилю ответ, выходящий за пределы понимания
Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини заверил, что Иран даст решительный ответ на атаку еврейского государства, который «будет выходить за пределы понимания врага». По его словам, он окажется обдуманным и мощным. Представитель КСИР также отметил, что действия Израиля — это злодеяния, и Тегеран всегда готов дать отпор.
«Врага нужно заставить понять, кто такой иранский народ и какова иранская молодёжь», — цитирует лидера агентство Tasnim.
Недавно Life.ru рассказывал, что в пресс-службе израильской армии заявили о завершении операции «Дни покаяния», которая стала ответом на атаку Ираном Израиля в начале октября. Тель-Авив бомбил объекты на иранской территории. По данным СМИ, в Иране остановлено производство баллистических ракет. Командующий КСИР заявил, что израильская атака по Ирану приведёт к «горьким последствиям» для Тель-Авива.