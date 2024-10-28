Глава КСИР: Израильский удар по Ирану приведёт к «горьким последствиям»

Израильская атака по Ирану приведёт к «горьким последствиям» для Тель-Авива. С таким заявлением выступил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами, его слова приводит агентство Fars . Он отметил, что удары не достигли своих целей благодаря готовности ПВО республики.

«[Эти] незаконные действия <...> показывают просчёт и отчаяние этого режима на поле боя с бойцами <...> исламского сопротивления, особенно в секторе Газа и Ливане, [и они] воистину будут иметь невообразимо горькие последствия», — сказал генерал.