Глава КСИР: Израильский удар по Ирану приведёт к «горьким последствиям»
Израильская атака по Ирану приведёт к «горьким последствиям» для Тель-Авива. С таким заявлением выступил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами, его слова приводит агентство Fars. Он отметил, что удары не достигли своих целей благодаря готовности ПВО республики.
«[Эти] незаконные действия <...> показывают просчёт и отчаяние этого режима на поле боя с бойцами <...> исламского сопротивления, особенно в секторе Газа и Ливане, [и они] воистину будут иметь невообразимо горькие последствия», — сказал генерал.
Недавно в пресс-службе израильской армии заявили о завершении операции «Дни покаяния», которая стала ответом на атаку Ираном Израиля в начале октября. Тель-Авив бомбил объекты на иранской территории. По данным СМИ, в Иране остановлено производство баллистических ракет.
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