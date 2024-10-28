Иран не думает об отмене запрета на создание ЯО после израильской атаки

Иранское руководство после удара со стороны Израиля решило продолжить придерживаться политики отказа от создания ядерного оружия. Об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи. Подчёркивается, что позиция остаётся неизменной.

«Основываясь на фетве высшего религиозно-политического органа власти нашей страны и здравом смысле, мы не собираемся переводить нашу ядерную программу в военное русло», — заявил он во время пресс-конференции.