Иран не думает об отмене запрета на создание ЯО после израильской атаки
Иранское руководство после удара со стороны Израиля решило продолжить придерживаться политики отказа от создания ядерного оружия. Об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи. Подчёркивается, что позиция остаётся неизменной.
«Основываясь на фетве высшего религиозно-политического органа власти нашей страны и здравом смысле, мы не собираемся переводить нашу ядерную программу в военное русло», — заявил он во время пресс-конференции.
Израильские снаряды посыпались на Иран в ночь на 26 октября. Операция получила название «Дни покаяния». ЦАХАЛ использовала более 100 самолётов в ходе атаки, в том числе новейшие стелс-истребители. Целями стали военные объекты исламской республики. Впрочем, Тегеран эта атака не впечатлила, а верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что вскоре Израиль познает всю силу иранского народа.
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