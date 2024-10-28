Аятолла Хаменеи указал на просчёт атаковавшего Иран Израиля

Власти Израиля сильно просчитались, когда позволили себе нанести авиаудар по территории Ирана, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. По словам аятоллы, теперь еврейское государство познает всю силу иранского народа.

«Сионистский режим допустил ошибку и ошибся в своих расчётах относительно Ирана. Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ», — пригрозил он в соцсетях.