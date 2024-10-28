Аятолла Хаменеи указал на просчёт атаковавшего Иран Израиля
Аятолла Хаменеи: Израиль допустил ошибку и теперь познает силу иранского народа
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Обложка © ТАСС / ABACA / SalamPix/
Власти Израиля сильно просчитались, когда позволили себе нанести авиаудар по территории Ирана, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. По словам аятоллы, теперь еврейское государство познает всю силу иранского народа.
«Сионистский режим допустил ошибку и ошибся в своих расчётах относительно Ирана. Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ», — пригрозил он в соцсетях.
Израиль осуществил массированную бомбардировку Ирана в ночь на 26 октября, назвав операцию «Дни покаяния». Для ударов были задействованы более 100 самолётов, в том числе стелс-истребители. Целями стали военные объекты исламской республики. Впрочем, Тегеран назвал нанесённый урон несущественным и заявил об уничтожении почти всей авиации ЦАХАЛ.