Израиль атаковал космический центр в Иране для производства ракет

Израиль нанёс удар по космическому центру Шахруд в иранской провинции Семнан, который находится под управлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) на основе новых спутниковых снимков американского оператора Planet Labs.

Согласно данным газеты, в центральном здании Шахруда производятся твёрдотопливные ракетные двигатели, используемые для массового создания баллистических ракет средней дальности, способных наносить удары по Израилю. За последние годы КСИР разработала собственную программу производства ракет, независимую от Вооружённых сил Ирана, отмечает NYT.

Кроме того, сообщается, что в ходе атаки Израиль также уничтожил иранские системы противовоздушной обороны (ПВО), которые защищали нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, а также крупное газовое месторождение и порт на юге страны.