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28 октября, 01:33

«Галей ЦАХАЛ»: Иран лишился всего оборонного потенциала после атаки Израиля

Израильская авиация в ночь на 26 октября свела к нулю почти все стратегические оборонные возможности Ирана, утверждает армейское радио еврейского государства «Галей ЦАХАЛ». Речь идёт об уничтожении комплексов ПВО с ракетами большой дальности и радиолокационных станций.

«У Ирана было две таких модели — российская система С-300 и ещё одна усовершенствованная модель иранского производства. Все батареи были уничтожены, как и радары дальнего обнаружения. Фактически у Ирана остались только батареи систем ближнего действия отечественного производства», — гласит сообщение.

По данным радиостанции, в ближайшие два-три года исламская республика не сможет восстановить противовоздушную оборону до былого уровня. В то же время склады Ирана с баллистическими ракетами класса «земля-земля» почти не пострадали.

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Ранее Life.ru сообщал, что для атаки на Иран ЦАХАЛ задействовала свыше 100 самолётов. Впрочем, Тегеран назвал нанесённый авиацией ущерб незначительным и даже усомнился в необходимости отвечать Израилю. Позже президент исламской республики Масуд Пезешкиан всё же анонсировал удар возмездия, угрозы прозвучали и из уст верховного лидера страны Али Хаменеи.

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Telegram / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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