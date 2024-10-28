«Галей ЦАХАЛ»: Иран лишился всего оборонного потенциала после атаки Израиля

Израильская авиация в ночь на 26 октября свела к нулю почти все стратегические оборонные возможности Ирана, утверждает армейское радио еврейского государства «Галей ЦАХАЛ». Речь идёт об уничтожении комплексов ПВО с ракетами большой дальности и радиолокационных станций.

«У Ирана было две таких модели — российская система С-300 и ещё одна усовершенствованная модель иранского производства. Все батареи были уничтожены, как и радары дальнего обнаружения. Фактически у Ирана остались только батареи систем ближнего действия отечественного производства», — гласит сообщение.