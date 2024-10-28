«Галей ЦАХАЛ»: Иран лишился всего оборонного потенциала после атаки Израиля
Израильская авиация в ночь на 26 октября свела к нулю почти все стратегические оборонные возможности Ирана, утверждает армейское радио еврейского государства «Галей ЦАХАЛ». Речь идёт об уничтожении комплексов ПВО с ракетами большой дальности и радиолокационных станций.
«У Ирана было две таких модели — российская система С-300 и ещё одна усовершенствованная модель иранского производства. Все батареи были уничтожены, как и радары дальнего обнаружения. Фактически у Ирана остались только батареи систем ближнего действия отечественного производства», — гласит сообщение.
По данным радиостанции, в ближайшие два-три года исламская республика не сможет восстановить противовоздушную оборону до былого уровня. В то же время склады Ирана с баллистическими ракетами класса «земля-земля» почти не пострадали.
Ранее Life.ru сообщал, что для атаки на Иран ЦАХАЛ задействовала свыше 100 самолётов. Впрочем, Тегеран назвал нанесённый авиацией ущерб незначительным и даже усомнился в необходимости отвечать Израилю. Позже президент исламской республики Масуд Пезешкиан всё же анонсировал удар возмездия, угрозы прозвучали и из уст верховного лидера страны Али Хаменеи.
Telegram / Israel Defense Forces