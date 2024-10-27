Нетаньяху: Удар ЦАХАЛ оказал влияние на способность Ирана производить ракеты
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что вчерашний обстрел Ирана в некоторой степени повлиял на общую обороноспособность исламской республики. Об этом он заявил во время госцеремонии, посвящённой памяти жертв атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.
«В субботу утром силы ВВС Израиля нанесли удары по Ирану. Мы нанесли мощные удары по оборонительным способностям Ирана и по его возможности производить ракеты, которые нацелены на нас», — пояснил израильский премьер.
Ранее ЦАХАЛ объявила, что операция «Дни покаяния», в рамках которой армия обстреляла Иран, успешно завершена. В США заявили, что удар Израиля лишил иранский ВПН возможности производить баллистические ракеты. Несмотря на такие громкие заявления, в Тегеране назвали атаку Тель-Авива «слабой». Иранский президент пообещал, что ответ Ирана будет взвешенным и обдуманным, однако в Пентагоне всеми силами призывают Тегеран воздержаться от дальнейших ответных шагов.