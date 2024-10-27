Нетаньяху: Удар ЦАХАЛ оказал влияние на способность Ирана производить ракеты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что вчерашний обстрел Ирана в некоторой степени повлиял на общую обороноспособность исламской республики. Об этом он заявил во время госцеремонии, посвящённой памяти жертв атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.