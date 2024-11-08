Такер Карлсон представит документальный сериал о заговоре против Трампа

Премьера документального сериала, посвящённого заговору против Дональда Трампа, пройдет 8 ноября на канале американского журналиста Такера Карлсона TCN (Tucker Carlson Network). Об этом сообщил продюсер сериала и член Гильдии режиссёров США Игорь Лопатёнок.

Сериал под названием «Вся президентская рать» (All the President's Men. The conspiracy against Trump), в частности, посвящён тем, кто с 2016 по 2020 год состоял в ближайшем окружении Трампа и стал жертвой преследований за свою поддержку, рассказал продюсер.

«Снимая этот сериал, мы активно общались с людьми, которые с 2016 по 2020 год работали в ближайшем окружении президента и пострадали за то, что поддерживали Трампа», — рассказал Лопатёнок в беседе с «Коммерсантом».