Такер Карлсон представит документальный сериал о заговоре против Трампа
Премьера документального сериала, посвящённого заговору против Дональда Трампа, пройдет 8 ноября на канале американского журналиста Такера Карлсона TCN (Tucker Carlson Network). Об этом сообщил продюсер сериала и член Гильдии режиссёров США Игорь Лопатёнок.
Сериал под названием «Вся президентская рать» (All the President's Men. The conspiracy against Trump), в частности, посвящён тем, кто с 2016 по 2020 год состоял в ближайшем окружении Трампа и стал жертвой преследований за свою поддержку, рассказал продюсер.
«Снимая этот сериал, мы активно общались с людьми, которые с 2016 по 2020 год работали в ближайшем окружении президента и пострадали за то, что поддерживали Трампа», — рассказал Лопатёнок в беседе с «Коммерсантом».
По его мнению, создатели документального сериала не изображают Трампа идеальным руководителем, но отмечают, что американский президент сильно уверовал в свою миссию «после покушения, когда произошло явное божественное вмешательство, чтобы спасти его жизнь», считает один из авторов проекта.
Кстати, после победы на выборах Трамп заявил, что не прочь поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, после итогов голосования он поговорил, «вероятно», с 70 мировыми лидерами, но с российским президентом ещё не беседовал. Тем временем, напуганный Зеленский всё больше хочет сблизиться с Трампом до его инаугурации.
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