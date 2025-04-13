Подросток Никита убил родителей, чтобы потратить их деньги на подготовку покушения на Трампа

Подростка из штата Висконсин заподозрили в подготовке покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебные документы. Отмечается, что несовершеннолетний убил своих родителей, чтобы заполучить деньги, которые он планировал потратить на подготовку к расправе над главой Белого дома.

Никита Касап, подозреваемый в подготовке покушения на Трампа. Фото © Окружной суд округа Трего

«Подросток из Висконсина, предположительно, убил своих родителей, чтобы получить финансовые средства и автономию, необходимые для убийства президента Дональда Трампа и свержения правительства США», — говорится в материале.

Уточняется, что подростку 17 лет. Ему зовут Никита Касап. Юношу задержали в марте, ему предъявлены обвинения в двух убийствах, сокрытии тел, а также по некоторым другим пунктам.