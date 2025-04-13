Подросток Никита убил родителей, чтобы потратить их деньги на подготовку покушения на Трампа
В США задержали убившего родителей подростка за подготовку покушения на Трампа
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Подростка из штата Висконсин заподозрили в подготовке покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебные документы. Отмечается, что несовершеннолетний убил своих родителей, чтобы заполучить деньги, которые он планировал потратить на подготовку к расправе над главой Белого дома.
Никита Касап, подозреваемый в подготовке покушения на Трампа. Фото © Окружной суд округа Трего
«Подросток из Висконсина, предположительно, убил своих родителей, чтобы получить финансовые средства и автономию, необходимые для убийства президента Дональда Трампа и свержения правительства США», — говорится в материале.
Уточняется, что подростку 17 лет. Ему зовут Никита Касап. Юношу задержали в марте, ему предъявлены обвинения в двух убийствах, сокрытии тел, а также по некоторым другим пунктам.
По данным следствия, Касап причастен к подготовке покушения на главу Белого дома с использованием оружия массового поражения. В его телефоне нашли материалы нацистского содержания, а также призывы к убийству республиканца. Следствие считает, что у парня могли быть сообщники.
Напомним, что Трампа трижды хотели устранить во время предвыборной кампании. Первая попытка покушения, наиболее опасная, произошла 13 июля прошлого года в Пенсильвании, когда пуля, выпущенная Томасом Мэттью Круксом, прошла в непосредственной близости от головы Трампа. Ещё одна попытка была предпринята 15 сентября. В нём обвиняют проукраинского фанатика Райана Рута. О предотвращении третьей попытки сообщили в калифорнийской полиции 13 октября.