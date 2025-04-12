ФБР задержало жителя Пенсильвании за угрозы убить Трампа и Маска

Федеральное бюро расследований (ФБР) в штате Пенсильвания арестовало Шона Монпера из города Батлера. Он угрожал убить президента США Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников. Об этом сообщил Минюст США.

Агенты ФБР установили, что с 15 января по 5 апреля 32-летний Монпер размещал угрозы на YouTube. Он направил их в адрес Трампа, Илона Маска, а также сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США и «всем назначенным Трампом главам ведомств».

Расследование выявило, что вскоре после инаугурации Трампа 20 января Монпер купил огнестрельное оружие. В марте он оставил комментарий на YouTube, в котором выразил намерение устроить массовую стрельбу. Ведомство представило ряд его угрожающих комментариев в Сети.

Агенты задержали Монпера 9 апреля. Слушание о заключении под стражу назначили на 14 апреля. Ему предъявили обвинения по четырём пунктам.