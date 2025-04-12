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12 апреля, 01:02

ФБР задержало жителя Пенсильвании за угрозы убить Трампа и Маска

Федеральное бюро расследований (ФБР) в штате Пенсильвания арестовало Шона Монпера из города Батлера. Он угрожал убить президента США Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников. Об этом сообщил Минюст США.

Агенты ФБР установили, что с 15 января по 5 апреля 32-летний Монпер размещал угрозы на YouTube. Он направил их в адрес Трампа, Илона Маска, а также сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США и «всем назначенным Трампом главам ведомств».

Расследование выявило, что вскоре после инаугурации Трампа 20 января Монпер купил огнестрельное оружие. В марте он оставил комментарий на YouTube, в котором выразил намерение устроить массовую стрельбу. Ведомство представило ряд его угрожающих комментариев в Сети.

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Агенты задержали Монпера 9 апреля. Слушание о заключении под стражу назначили на 14 апреля. Ему предъявили обвинения по четырём пунктам.

Как сообщал Life.ru, в марте ФБР предложило $10 миллионов за информацию о преступнике-участнике Олимпийских игр по кличке Гигант. 43-летнего экс-сноубордиста из Канады обвиняют в организации международной наркосети.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ceri Breeze

Лия Мурадьян
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