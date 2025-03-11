ФБР предложило $10 млн за информацию о преступнике-участнике Олимпийских игр по кличке Гигант
People: За поимку участника Олимпиады-2002 Веддинга назначили награду в $10 млн
Сноубордист Райан Веддинг. Обложка © Wikipedia / Federal Bureau of Investigation
Участник Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Райан Джеймс Веддинг оказался в списке самых разыскиваемых американским Федеральным бюро расследований (ФБР) преступников. За любую информацию о нём и его местонахождении в ФБР объявили награду в размере 10 миллионов долларов (почти 900 миллионов рублей). Об этом сообщает издание People.
43-летнего экс-сноубордиста, выступавшего за сборную Канады, обвиняют в организации международной наркосети. По версии следствия, группировка Веддинга наладила поставки сотен килограммов кокаина из Колумбии. Кроме того, его подозревают в причастности к многочисленным убийствам и покушениям, связанных с наркотрафиком. По данным ФБР, Веддинг сотрудничает с наркокартелем Синалоа и известен под прозвищами Шеф (El Jefe), Гигант (Giant) и Враг государства (Public Enemy).
Из обвинительного заключения следует, что Веддинга и его предполагаемого сообщника Эндрю Кларка считают виновными в убийстве двух человек в канадской провинции Онтарио в 2023 году.
Известно, что спортсмена уже задерживали в Мексике в октябре 2024 года, однако на данный момент его местонахождение неизвестно. На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Веддинг показал посредственный результат — он занял 24-е место в параллельном гигантском слаломе.
Ранее стало известно, что полицейские из Мексики задержали преступника, который находился десятку самых разыскиваемых ФБР убийц. По данным ведомства, Арнольдо Хименес зарезал свою жену через несколько часов после свадебной церемонии.