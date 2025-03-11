ФБР предложило $10 млн за информацию о преступнике-участнике Олимпийских игр по кличке Гигант

Участник Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Райан Джеймс Веддинг оказался в списке самых разыскиваемых американским Федеральным бюро расследований (ФБР) преступников. За любую информацию о нём и его местонахождении в ФБР объявили награду в размере 10 миллионов долларов (почти 900 миллионов рублей). Об этом сообщает издание People.

43-летнего экс-сноубордиста, выступавшего за сборную Канады, обвиняют в организации международной наркосети. По версии следствия, группировка Веддинга наладила поставки сотен килограммов кокаина из Колумбии. Кроме того, его подозревают в причастности к многочисленным убийствам и покушениям, связанных с наркотрафиком. По данным ФБР, Веддинг сотрудничает с наркокартелем Синалоа и известен под прозвищами Шеф (El Jefe), Гигант (Giant) и Враг государства (Public Enemy).

Из обвинительного заключения следует, что Веддинга и его предполагаемого сообщника Эндрю Кларка считают виновными в убийстве двух человек в канадской провинции Онтарио в 2023 году.

Известно, что спортсмена уже задерживали в Мексике в октябре 2024 года, однако на данный момент его местонахождение неизвестно. На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Веддинг показал посредственный результат — он занял 24-е место в параллельном гигантском слаломе.