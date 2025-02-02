Прятался 12 лет: В Мексике поймали убийцу из топ-10 розыска ФБР

Мексиканские полицейские задержали преступника, входящего в первую десятку разыскиваемых американским Федеральным бюро расследований (ФБР) убийц. В 2012 году Арнольдо Хименес зарезал свою супругу через считанные часы после свадьбы. Об этом сообщает CBS News.

Арнольдо Хименес. Фото © ФБР

Трагическая расправа произошла 12 с лишним лет назад в Чикаго. Хименес и его супруга Эстрелла Каррера заключили брак в городской мэрии. На следующий день труп девушки с резанными ранами нашли в ванной комнате одной из квартир калифорнийского города Бербанк. Убитая всё ещё была одета в серебристое свадебное платье.

Следователи полагают, что мужчина после свадьбы напал на девушку в машине, после чего занёс её тело в квартиру. После это Хименес позвонил сестре, рассказал, что поссорился с супругой и пропал.

ФБР включило Хименеса в список десяти самых разыскиваемых преступников в 2019 году. 30 января его арестовали в мексиканском Монтеррее. Готовится экстрадиция убийцы в Штаты, уточняет телеканал.