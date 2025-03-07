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7 марта, 11:36

Бывший олимпийский сноубордист попал в список самых разыскиваемых ФБР преступников

NBC News: В топ-10 розыска ФБР попал канадский экс-сноубордист Райан Веддинг

Райан Веддинг. Обложка © Wikipedia / Federal Bureau of Investigation

Райан Веддинг. Обложка © Wikipedia / Federal Bureau of Investigation

Канадский экс-сноубордист и участник Олимпийских игр Райан Веддинг оказался в списке десяти самых разыскиваемых преступников Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Его обвиняют в организации международной сети торговли наркотиками, сообщает американский телеканал NBC News.

Согласно информации источников, бывший спортсмен выступал в роли организатора транснациональной наркосети, в рамках которой регулярно происходила контрабанда наркотиков из Колумбии в США и Канаду через мексиканскую границу.

ФБР также обвиняет Веддинга в причастности к нескольким убийствам, связанным с его наркотрафиком. По предварительным данным, он в настоящее время находится в Мексике. За любые сведения о его местонахождении обещано вознаграждение свыше 10 миллионов долларов.

Райан Веддинг представлял Канаду на зимних Олимпийских играх 2002 года, где занял 24-е место.

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Ранее Life.ru писал, что в Мексике спустя 12 лет упорных поисков поймали убийцу из топ-10 розыска ФБР. В 2012 году Арнольдо Хименес зарезал свою супругу через считанные часы после свадьбы, девушка даже не успела переодеть праздничное платье.

Мария Любицкая
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