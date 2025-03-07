Бывший олимпийский сноубордист попал в список самых разыскиваемых ФБР преступников

Канадский экс-сноубордист и участник Олимпийских игр Райан Веддинг оказался в списке десяти самых разыскиваемых преступников Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Его обвиняют в организации международной сети торговли наркотиками, сообщает американский телеканал NBC News .

Согласно информации источников, бывший спортсмен выступал в роли организатора транснациональной наркосети, в рамках которой регулярно происходила контрабанда наркотиков из Колумбии в США и Канаду через мексиканскую границу.

ФБР также обвиняет Веддинга в причастности к нескольким убийствам, связанным с его наркотрафиком. По предварительным данным, он в настоящее время находится в Мексике. За любые сведения о его местонахождении обещано вознаграждение свыше 10 миллионов долларов.