Россиянка потребовала от США убрать её из списка самых опасных преступников

Глава российской НКО «Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» (PICREADI) Наталья Бурлинова обратилась к генпрокурору США Памеле Бонди с ходатайством прекратить уголовное преследование против неё и убрать её имя из перечня преступников, которых разыскивает ФБР. Копия соответствующего письма появилась у РИА «Новости». Россиянка обвиняется в Штатах как иноагент, против неё уже были введены санкции.

«Я обращаюсь к вам с просьбой пересмотреть моё дело, тщательно изучить серьёзность выдвинутого против меня уголовного обвинения и затем снять с меня все обвинения. <…> Теперь, по воле ФБР, я нахожусь в списке самых разыскиваемых преступников наряду с наркоторговцами, убийцами, террористами и другими людьми, которых разыскивают по всему миру», — говорится в обращении Бурлиновой.

По её словам, в список самых опасных преступников она была внесена ФБР незаконно. Как рассказала в письме Бурлинова, в 2015 году она посетила Штаты с программой Meeting Russia по приглашению академического сообщества и университета Тафтса. Россиянка пояснила, что аналогичные программы проводят сами американские НКО для иностранцев.

Бурлинова отметила, что её репутация и безопасность пострадали после действий ФБР, в том числе на сайте ведомства раскрываются все её личные данные, при этом россиянка теперь боится выезжать с лекциями за рубеж. Кроме того, украински скандальный сайт «Миротворец» тоже внёс её в своё перечень вслед за ФБР. Бурлинова призналась, что начала получать письма с угрозами. Она выразила надежду, что новый американский президент Дональд Трамп разберётся в ситуации.