«Трамп спасает себя»: Бут объяснил, почему Винника освободили из американской тюрьмы

Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут, которого в 2012 году суд США приговорил к 25 годам лишения свободы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку террора, прокомментировал возвращение на родину Александра Винника. Предпринимателя обменяли на американца Марка Фогеля, и теперь он смог вернуться на родину.

Бут считает, что освобождение россиянина было необходимо хозяину Белого дома для собственного спасения. Сам же Винник в последнее время жил в полном неведении, объяснил депутат, ссылаясь на собственный опыт. Такое мнение он высказал в беседе с радио «Комсомольская правда».

«Ты сидишь и абсолютно ничего не знаешь. Как в моём случае — разбудила охрана, сказала: «Всё, собирайся». Куда, чего — естественно, они никогда не говорят. Это такая там процедура и практика. Дело в том, что для того, чтобы кого-то освободили, судья подписывает специальный приказ на освобождение. Но в случае обмена, как правило, есть такой специальный приказ о временном вызове в суд, что в случае, если обмен по каким-либо причинам не состоится, тебя потом могут вернуть в тюрьму», — объяснил он.

Бут подчеркнул, что только после прохождения успешной процедуры обмена приказ о временном вызове в суд уничтожается, а человек получает на руки решение о помиловании или снижении срока.

По мнению Бута, нынешняя резкая политика президента США объясняется тем, что Америка исторически занимала лидирующие позиции в экономике и инновациях. Однако он значительно замедлился в 70-е годы, а в последние 15 лет производственные процессы почти сошли на нет. Поэтому, как отметил депутат, Штаты стали руководствоваться принципом «смотри, где выгодно».