«Трамп спасает себя»: Бут объяснил, почему Винника освободили из американской тюрьмы
Бут: Освобождение Винника было необходимо Трампу для собственного спасения
Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут, которого в 2012 году суд США приговорил к 25 годам лишения свободы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку террора, прокомментировал возвращение на родину Александра Винника. Предпринимателя обменяли на американца Марка Фогеля, и теперь он смог вернуться на родину.
Бут считает, что освобождение россиянина было необходимо хозяину Белого дома для собственного спасения. Сам же Винник в последнее время жил в полном неведении, объяснил депутат, ссылаясь на собственный опыт. Такое мнение он высказал в беседе с радио «Комсомольская правда».
«Ты сидишь и абсолютно ничего не знаешь. Как в моём случае — разбудила охрана, сказала: «Всё, собирайся». Куда, чего — естественно, они никогда не говорят. Это такая там процедура и практика. Дело в том, что для того, чтобы кого-то освободили, судья подписывает специальный приказ на освобождение. Но в случае обмена, как правило, есть такой специальный приказ о временном вызове в суд, что в случае, если обмен по каким-либо причинам не состоится, тебя потом могут вернуть в тюрьму», — объяснил он.
Бут подчеркнул, что только после прохождения успешной процедуры обмена приказ о временном вызове в суд уничтожается, а человек получает на руки решение о помиловании или снижении срока.
По мнению Бута, нынешняя резкая политика президента США объясняется тем, что Америка исторически занимала лидирующие позиции в экономике и инновациях. Однако он значительно замедлился в 70-е годы, а в последние 15 лет производственные процессы почти сошли на нет. Поэтому, как отметил депутат, Штаты стали руководствоваться принципом «смотри, где выгодно».
«Естественно, это ещё большая супердержава. А самое главное, она контролирует финансовую систему всей планеты. Это прежде всего интересы выживания США. Трамп пытается предотвратить банкротство Соединённых Штатов, пытается, в общем то, и спасти себя, если он сейчас не разгонит ЦРУ, не наведет порядок с ФБР, не поставит своих людей везде, не зачистит крамолу, не лишит клан Байдена, Клинтона и Бушей финансовых подпиток из разных источников госбюджета США», — подытожил он.
Россиянин Александр Винник, которого подозревали в кибермошенничестве и управлении одним из крупнейших мировых центров киберпреступности, был освобождён из-под стражи в США. Его арестовали в Греции ещё в 2017 году. В феврале текущего года Винник вернулся в Россию в рамках обмена на американца Марка Фогеля, осуждённого в РФ за наркотики. Самолёт ВВС США доставил россиянина в аэропорт Внуково в Москве.
Life.ru