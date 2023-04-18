США обвинили троих россиян в проведении кампании по оказанию влияния в интересах РФ
Минюст США: Трое россиян обвиняются в проведении кампании по оказанию влияния
В США обвинили трёх россиян и четырёх американцев в проведении информационной кампании по оказанию влияния в интересах РФ. Об этом заявила пресс-служба Минюста Соединённых Штатов. Присяжные в штате Флорида считают, что предоставленных американскими властями улик достаточно для предъявления обвинений.
"Они действовали в интересах правительства России и в сотрудничестве с ФСБ для проведения многолетней вредоносной кампании по оказанию влияния в Соединённых Штатах", — сказано в заявлении министерства.
Там также отметили, что в округе Колумбия рассекречены материалы дела, в рамках которого гражданку РФ Наталью Бурлинову обвиняют в том, что она действовала в качестве нелегального агента России в США и вступила в сговор с сотрудником Федеральной службы безопасности.
Ранее Лайф писал, что МИД РФ вызвал послов трёх стран в связи с грубым вмешательством в дела России. Речь идёт о диппредставителях США, Великобритании и Канады.
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