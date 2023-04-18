США обвинили троих россиян в проведении кампании по оказанию влияния в интересах РФ

В США обвинили трёх россиян и четырёх американцев в проведении информационной кампании по оказанию влияния в интересах РФ. Об этом заявила пресс-служба Минюста Соединённых Штатов. Присяжные в штате Флорида считают, что предоставленных американскими властями улик достаточно для предъявления обвинений.

"Они действовали в интересах правительства России и в сотрудничестве с ФСБ для проведения многолетней вредоносной кампании по оказанию влияния в Соединённых Штатах", — сказано в заявлении министерства.

Там также отметили, что в округе Колумбия рассекречены материалы дела, в рамках которого гражданку РФ Наталью Бурлинову обвиняют в том, что она действовала в качестве нелегального агента России в США и вступила в сговор с сотрудником Федеральной службы безопасности.