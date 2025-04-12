ФБР задержало ещё одного мужчину за угрозы в адрес Трампа

В штате Джорджия за угрозы в адрес президента США Дональда Трампа и директора национальной разведки Тулси Габбард был задержан мужчина. Об этом сообщила пресс-служба отдела ФБР штата Атланта в соцсети X.

«Сегодня ФБР Атланты арестовало 25-летнего Алиакбара Мохаммеда Амина из Лилберна за угрозы в адрес Тулси Габбард, Дональда Трампа и Белого дома», — говорится в сообщении.

В службе заявили, что не станут терпеть угрозы, поэтому все преступники будут привлечены к ответственности.