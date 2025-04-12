ФБР задержало ещё одного мужчину за угрозы в адрес Трампа
ФБР задержало жителя Джорджии из-за угроз в адрес Трампа и главы нацразведки
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
В штате Джорджия за угрозы в адрес президента США Дональда Трампа и директора национальной разведки Тулси Габбард был задержан мужчина. Об этом сообщила пресс-служба отдела ФБР штата Атланта в соцсети X.
«Сегодня ФБР Атланты арестовало 25-летнего Алиакбара Мохаммеда Амина из Лилберна за угрозы в адрес Тулси Габбард, Дональда Трампа и Белого дома», — говорится в сообщении.
В службе заявили, что не станут терпеть угрозы, поэтому все преступники будут привлечены к ответственности.
Напомним, это уже второй подобный случай за день. Ранее Life.ru сообщал, что ФБР в штате Пенсильвания задержало жителя за угрозы убить Дональда Трампа и Илона Маска. В социальных сетях задержанный упоминал, что планирует устроить массовую стрельбу.