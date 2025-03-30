Сел и уехал: Боец ВСУ удирал от наступления Армии России на детском велосипеде

Боец ВСУ воспользовался детским велосипедом, чтобы бежать из Новооленовки в ДНР, когда узнал о наступлении Армии России. О ситуации журналистам рассказала беженка из этого населённого пункта.

«Он нас к стенке выставлял. Говорил, что себе вот эту заберу, которая помоложе, она мне готовить будет кушать. Под прицелом нас держал. Потом, когда русские уже начали подходить, он это, видимо, чувствовал. Он на детский велосипед сел и уехал. Мы его не видели больше», — цитирует её РИА «Новости».