Сел и уехал: Боец ВСУ удирал от наступления Армии России на детском велосипеде
Жительница ДНР рассказала о бежавшем от ВС РФ на детском велосипеде бойце ВСУ
Боец ВСУ воспользовался детским велосипедом, чтобы бежать из Новооленовки в ДНР, когда узнал о наступлении Армии России. О ситуации журналистам рассказала беженка из этого населённого пункта.
«Он нас к стенке выставлял. Говорил, что себе вот эту заберу, которая помоложе, она мне готовить будет кушать. Под прицелом нас держал. Потом, когда русские уже начали подходить, он это, видимо, чувствовал. Он на детский велосипед сел и уехал. Мы его не видели больше», — цитирует её РИА «Новости».
Ранее Life.ru рассказывал о бегстве целого подразделения ВСУ из-под села Гуево в Курской области, где идут тяжёлые бои. «Отличился» элитный 6-й полк ССО Украины «Рейнджеры». В их задачу входило прикрытие стрелковых подразделений, однако они оценили собственные жизни выше, чем выполнение боевой задачи и поддержку товарищей и попросту «сделали ноги».
Шедеврум V 2.0 / Life.ru