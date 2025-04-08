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7 апреля, 22:57

В Раде призвали использовать оружие против сотрудников военкоматов

Депутат Рады Дмитрук призвал украинцев давать ТЦК вооружённый отпор

Рада поддержала идею давать ТЦК вооружённый отпор. Обложка © Unsplash / hosein charbaghi

Рада поддержала идею давать ТЦК вооружённый отпор. Обложка © Unsplash / hosein charbaghi

Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук призвал сограждан оказывать сопротивление сотрудникам территориальных центров комплектования, в том числе с использованием огнестрельного оружия. Об этом парламентарий написал в соцсетях.

Так нардеп отреагировал на видеозапись, где жительница Украины отбирает у военкомов мужа при помощи ружья. Женщина делает выстрел в воздух и вынуждает ТЦК броситься в бегство.

«С этой женщины нужно брать пример... И чем больше таких случаев будет, тем быстрее мы избавимся от режима!» — подчеркнул депутат.

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А тем временем украинские военкомы заявили, что ловить уклонистов гораздо тяжелее, чем сражаться на передовой. По мнению сотрудников ТЦК, насильное комплектование ВСУ — дело не из лёгких.

Антон Голыбин
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