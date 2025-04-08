В Раде призвали использовать оружие против сотрудников военкоматов

Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук призвал сограждан оказывать сопротивление сотрудникам территориальных центров комплектования, в том числе с использованием огнестрельного оружия. Об этом парламентарий написал в соцсетях.

Так нардеп отреагировал на видеозапись, где жительница Украины отбирает у военкомов мужа при помощи ружья. Женщина делает выстрел в воздух и вынуждает ТЦК броситься в бегство.

«С этой женщины нужно брать пример... И чем больше таких случаев будет, тем быстрее мы избавимся от режима!» — подчеркнул депутат.