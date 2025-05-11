В Харькове сотрудник ТЦК дважды ударил молодого украинца при проверке документов

В Харькове сотрудник ТЦК дважды ударил в живот молодого человека, пока его коллега проверял документы парня. Видео распространилось в социальных сетях.

Сотрудник ТЦК бьёт парня в Харькове при проверке документов. Видео © VK / На самом деле

В ролике можно насчитать пятерых военкомов. Сотрудников полиции, которые, согласно украинскому законодательству, должны присутствовать при таких проверках, нигде не видно. Снимающая видео девушка отметила, что вызывать правоохранителей нет смысла, так как они заодно с сотрудниками ТЦК.