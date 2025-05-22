Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 05:31

Задержан подозреваемый в убийстве израильских дипломатов в Вашингтоне

AP: По подозрению в убийстве дипломатов Израиля в США задержан 30-летний мужчина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rafa jodar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rafa jodar

В Вашингтоне полиция округа Колумбия задержала подозреваемого в стрельбе возле Столичного еврейского музея — 30-летнего Элиаса Родригеса. В момент, когда его настигли правоохранительные органы, мужчина выкрикивал лозунг «Свободная Палестина!». В результате нападения погибли двое сотрудников посольства Израиля, сообщает Associated Press (AP).

Генеральный прокурор США Пэм Бонди уже посетила место происшествия. Трагедию прокомментировал и глава Белого дома Дональд Трамп, назвав произошедшее «основанным на антисемитизме» в социальной сети Truth Social. Госсекретарь США Марко Рубио также осудил инцидент и заявил, что это «акт трусливого, антисемитского насилия».

В Сети появилось видео, предположительно, стрельбы в Северной Осетии
В Сети появилось видео, предположительно, стрельбы в Северной Осетии

Напомним, что стрельба в Вашингтоне произошла вечером 21 мая по местному времени. 30-летний подозреваемый открыл огонь в момент, когда из музея после мероприятия выходили дипломат и сопровождавшая его коллега. Оба скончались на месте, другие же сотрудники дипмиссии получили различные ранения.

Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Израиль
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar