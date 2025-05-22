Задержан подозреваемый в убийстве израильских дипломатов в Вашингтоне

В Вашингтоне полиция округа Колумбия задержала подозреваемого в стрельбе возле Столичного еврейского музея — 30-летнего Элиаса Родригеса. В момент, когда его настигли правоохранительные органы, мужчина выкрикивал лозунг «Свободная Палестина!». В результате нападения погибли двое сотрудников посольства Израиля, сообщает Associated Press (AP).

Генеральный прокурор США Пэм Бонди уже посетила место происшествия. Трагедию прокомментировал и глава Белого дома Дональд Трамп, назвав произошедшее «основанным на антисемитизме» в социальной сети Truth Social. Госсекретарь США Марко Рубио также осудил инцидент и заявил, что это «акт трусливого, антисемитского насилия».