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14 мая, 22:17

В Сети появилось видео, предположительно, стрельбы в Северной Осетии

В социальных сетях распространилось видео, предположительно, стрельбы в городе Ардон Северной Осетии. Там неизвестный ранил двоих и убил одного человека. Кадры опубликовали в телеграм-канале «Ардон. Рухс».

То самое видео. Видео © Telegram / АРДОН. РУХС

«Стрельба началась сегодня в районе 22 часов вечера возле автомойки «Алькор» в Ардоне. Группа мужчин начала перестрелку на глазах у других людей», — уточнили в телеграм-канале.

В «Ардон. Рухс» добавили, что в конфликте пострадали 24-летний очевидец Чермен Д., владелец автомойки Игорь Б. и один из стрелявших Азамат Ц. Чермен скончался по пути в больницу, второго мужчину ранили в руку, третий находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

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Напомним, что ранее неизвестный открыл стрельбу по людям из автомата в городе Ардон Северной Осетии. В прицел злоумышленника попали молодые люди 1990, 1991 и 2000 годов рождения. Объявлен план «Перехват».

Обложка ©

Telegram / АРДОН. РУХС

Алена Пенчугина
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