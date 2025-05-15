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Регион
14 мая, 21:54

Неизвестный расстрелял троих мужчин в Северной Осетии, введён план «Перехват»

Автомат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladislav Mikusa

Автомат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladislav Mikusa

Неизвестный открыл стрельбу по людям из автомата в городе Ардон Северной Осетии. В результате один человек погиб, ещё двое получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Объявлен план «Перехват», сообщили в ГУ МВД региона.

Инцидент произошёл около 20:45 на территории автомойки. В прицел злоумышленника попали молодые люди 1990, 1991 и 2000 годов рождения. Последний скончался до приезда скорой. За жизни остальных борются медики.

«Злоумышленник скрылся с места преступления до прибытия правоохранительных органов. Реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого», — добавили в МВД.

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Схожий инцидент 14 мая произошёл в Киеве. Там неизвестный открыл стрельбу в одном из отелей Святошинского района. Злоумышленника задержали, никто не пострадал.

Антон Голыбин
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