Неизвестный расстрелял троих мужчин в Северной Осетии, введён план «Перехват»

Неизвестный открыл стрельбу по людям из автомата в городе Ардон Северной Осетии. В результате один человек погиб, ещё двое получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Объявлен план «Перехват», сообщили в ГУ МВД региона.

Инцидент произошёл около 20:45 на территории автомойки. В прицел злоумышленника попали молодые люди 1990, 1991 и 2000 годов рождения. Последний скончался до приезда скорой. За жизни остальных борются медики.

«Злоумышленник скрылся с места преступления до прибытия правоохранительных органов. Реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого», — добавили в МВД.