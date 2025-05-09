Полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем на Audi в Ухте

Вечером 8 мая в Ухте сотрудники полиции устроили погоню за автомобилем Audi на проспекте Ленина. Автолихач игнорировал требования правоохранителей и гнал, нарушая ПДД. Остановить гонщика удалось лишь благодаря стрельбе по колёсам, сообщил SHOT.

Кинематографичную погоню запечатлели очевидцы. На кадрах видно, как иномарка несётся на полной скорости, пересекая газоны. Несколько раз водитель чуть не сбивает полицейского.

Погоня со стрельбой в Ухте. Видео © Telegram / SHOT

Точной стрельбой правоохранители продырявили шины лихача и вынудили его остановиться. «Шумахера» заковали в наручники и отправили в отделение. Очевидцы утверждают, что он был пьян.