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Регион
23 мая, 12:38

Увёл от жилых домов: Стало известно о героическом поступке пилота упавшего под Орлом вертолёта

Mash: Пилот увёл упавший в Орловской области вертолёт от жилых домов

Обложка © Mash

Обложка © Mash

Пилот вертолёта, разбившегося в Орловской области, увёл винтокрылую машину от жилых домов. Об этом сообщает Mash.

Видео с падения вертолёта в Орловской области. Видео © Mash

По данным телеграм-канала, вертолёт рухнул на территории заброшенного химического предприятия на окраине посёлка городского типа Нарышкино Урицкого района на расстоянии около километра от частных жилых домов.

Названа причина смертельного крушения вертолёта в Орловской области
Названа причина смертельного крушения вертолёта в Орловской области

По предварительным данным, в результате ЧП погибли пилот и борт-механик. Обстоятельства инцидента выясняются.

Никита Никонов
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