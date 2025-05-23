Увёл от жилых домов: Стало известно о героическом поступке пилота упавшего под Орлом вертолёта

Пилот вертолёта, разбившегося в Орловской области, увёл винтокрылую машину от жилых домов. Об этом сообщает Mash.

Видео с падения вертолёта в Орловской области. Видео © Mash

По данным телеграм-канала, вертолёт рухнул на территории заброшенного химического предприятия на окраине посёлка городского типа Нарышкино Урицкого района на расстоянии около километра от частных жилых домов.