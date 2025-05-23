Увёл от жилых домов: Стало известно о героическом поступке пилота упавшего под Орлом вертолёта
Mash: Пилот увёл упавший в Орловской области вертолёт от жилых домов
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Пилот вертолёта, разбившегося в Орловской области, увёл винтокрылую машину от жилых домов. Об этом сообщает Mash.
Видео с падения вертолёта в Орловской области. Видео © Mash
По данным телеграм-канала, вертолёт рухнул на территории заброшенного химического предприятия на окраине посёлка городского типа Нарышкино Урицкого района на расстоянии около километра от частных жилых домов.
По предварительным данным, в результате ЧП погибли пилот и борт-механик. Обстоятельства инцидента выясняются.