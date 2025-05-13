«Титаник 2.0»: Около 200 человек оказались в ледяной воде из-за кораблекрушения у берегов Франции

Власти Франции за минувшие сутки спасли 192 нелегальных мигранта в проливе Ла-Манш. Как сообщает издание Le Parisien, операция была проведена после крушения одного из судов.

Сообщается, что у одной из лодок развалился транец, к которому крепился двигатель, что привело к крушению. Один человек погиб. Шестеро получили ожоги и переохлаждение. Тринадцать мигрантов были спасены патрульным катером, ещё 68 человек подобрал спасательный буксир при поддержке вертолёта Национального флота.

По информации издания, одна из перегруженных лодок с 45 мигрантами запросила помощь у французской патрульной службы. Однако позже судно продолжило путь в сторону Великобритании.