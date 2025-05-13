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12 мая, 23:44

«Титаник 2.0»: Около 200 человек оказались в ледяной воде из-за кораблекрушения у берегов Франции

Le Parisien: Из Ла-Манша спасли почти 200 мигрантов после крушения лодки

Патрульный катер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Патрульный катер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Власти Франции за минувшие сутки спасли 192 нелегальных мигранта в проливе Ла-Манш. Как сообщает издание Le Parisien, операция была проведена после крушения одного из судов.

Сообщается, что у одной из лодок развалился транец, к которому крепился двигатель, что привело к крушению. Один человек погиб. Шестеро получили ожоги и переохлаждение. Тринадцать мигрантов были спасены патрульным катером, ещё 68 человек подобрал спасательный буксир при поддержке вертолёта Национального флота.

По информации издания, одна из перегруженных лодок с 45 мигрантами запросила помощь у французской патрульной службы. Однако позже судно продолжило путь в сторону Великобритании.

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Ранее в Лапландии потерпел крушение финский истребитель F/A-18 Hornet. Пилот успел катапультироваться и был обнаружен спасательными службами. Инцидент произошёл в районе аэропорта Рованиеми. Причины крушения истребителя выясняются.

Антон Голыбин
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