В Лапландии потерпел крушение финский истребитель F/A-18 Hornet, пилот спасся
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В Лапландии, близ местного аэропорта Рованиеми, разбился истребитель F/A-18 Hornet, принадлежащий ВВС Финляндии. Об этом доложили представители финских ВВС.
«Истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet потерпел крушение в Рованиеми 7 мая около 11 часов. Самолёт упал в районе аэропорта Рованиеми», — говорится в сообщении пресс-службы ВВС.
Лётчик, к счастью, успел спастись. Он вовремя катапультировался, и его уже обнаружили представители экстренных служб.
Ранее сообщалось, что самолёт Cessna 310R N8930N разбился у аэропорта Бока-Ратон во Флориде. В результате крушения есть погибшие, число которых неизвестно. Обломки борта упали на железнодорожные пути и трассу поблизости.