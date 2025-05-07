В Лапландии потерпел крушение финский истребитель F/A-18 Hornet, пилот спасся

В Лапландии, близ местного аэропорта Рованиеми, разбился истребитель F/A-18 Hornet, принадлежащий ВВС Финляндии. Об этом доложили представители финских ВВС.

«Истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet потерпел крушение в Рованиеми 7 мая около 11 часов. Самолёт упал в районе аэропорта Рованиеми», — говорится в сообщении пресс-службы ВВС.

Лётчик, к счастью, успел спастись. Он вовремя катапультировался, и его уже обнаружили представители экстренных служб.