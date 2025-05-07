Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 10:58

В Лапландии потерпел крушение финский истребитель F/A-18 Hornet, пилот спасся

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bob Pool

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bob Pool

В Лапландии, близ местного аэропорта Рованиеми, разбился истребитель F/A-18 Hornet, принадлежащий ВВС Финляндии. Об этом доложили представители финских ВВС.

«Истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet потерпел крушение в Рованиеми 7 мая около 11 часов. Самолёт упал в районе аэропорта Рованиеми», — говорится в сообщении пресс-службы ВВС.

Лётчик, к счастью, успел спастись. Он вовремя катапультировался, и его уже обнаружили представители экстренных служб.

Министр обороны Пакистана Асиф заявил о пяти сбитых индийских самолётах
Министр обороны Пакистана Асиф заявил о пяти сбитых индийских самолётах

Ранее сообщалось, что самолёт Cessna 310R N8930N разбился у аэропорта Бока-Ратон во Флориде. В результате крушения есть погибшие, число которых неизвестно. Обломки борта упали на железнодорожные пути и трассу поблизости.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Финляндия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar