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7 мая, 02:01

Министр обороны Пакистана Асиф заявил о пяти сбитых индийских самолётах

Истребитель Rafale. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joe Ravi

Истребитель Rafale. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joe Ravi

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил об уничтожении пяти индийских военных самолётов в ходе обострения конфликта между двумя странами. В интервью агентству Reuters он подчеркнул, что воздушные цели были поражены в пределах индийского воздушного пространства.

Официальный представитель пакистанского военного ведомства Ахмед Шариф Чоудри добавил, что ВВС страны не понесли потерь в технике.

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Министерство обороны Индии ранее объявило о начале военной операции под кодовым названием «Синдур», которая осуществляется на пакистанской территории. Нью-Дели утверждает, что основная цель данной операции заключается в ликвидации инфраструктуры, задействованной террористическими группами. В ответ на эти действия Пакистан произвёл удары по территории Индии.

Артём Гапоненко
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