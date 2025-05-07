Министр обороны Пакистана Асиф заявил о пяти сбитых индийских самолётах

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил об уничтожении пяти индийских военных самолётов в ходе обострения конфликта между двумя странами. В интервью агентству Reuters он подчеркнул, что воздушные цели были поражены в пределах индийского воздушного пространства.

Официальный представитель пакистанского военного ведомства Ахмед Шариф Чоудри добавил, что ВВС страны не понесли потерь в технике.