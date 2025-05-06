Индия начала военную операцию «Синдур» и нанесла серию ударов по Пакистану
Министерство обороны Индии сообщило о начале военной операции «Синдур» в Пакистане. Вооружённые силы страны нанесли удары по девяти целям на территории соседнего государства.
Операция направлена на разрушение объектов инфраструктуры, которые использовались для подготовки и координации террористических актов на территории Индии. Власти подчёркивают, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности страны. При этом военные объекты пакистанской армии не атакуются, утверждают в Нью-Дели.
Атаки по Пакистану. Видео © X / Aditya Raj Kaul
Напомним, что напряжённость в отношениях между Индией и Пакистаном обострилась после теракта в спорном регионе Джамму и Кашмир, в результате которого погибли более 25 человек. В результате Индия вдвое сократила численность посольства в Исламабаде, приостановила действие двустороннего соглашения о распределении водных ресурсов и выдачу виз гражданам соседнего государства. На линии соприкосновения в Кашмирской долине фиксируются инциденты со стрельбой.
X / 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴