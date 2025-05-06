Индия начала военную операцию «Синдур» и нанесла серию ударов по Пакистану

Министерство обороны Индии сообщило о начале военной операции «Синдур» в Пакистане. Вооружённые силы страны нанесли удары по девяти целям на территории соседнего государства.

Операция направлена на разрушение объектов инфраструктуры, которые использовались для подготовки и координации террористических актов на территории Индии. Власти подчёркивают, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности страны. При этом военные объекты пакистанской армии не атакуются, утверждают в Нью-Дели.