«Вечный конфликт»: Политолог оценил возможность ядерной войны между Индией и Пакистаном
Политолог Маркелов уверен, что между Индией и Пакистаном не будет ядерной войны
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Между Индией и Пакистаном не будет ядерной войны, уверен политолог Сергей Маркелов. По его словам, конфликт между двумя странами имеет исторические причины, однако политическая ситуация не позволяет им прийти к мирному решению, поэтому столкновения могут повториться.
«Никакого ядерного конфликта между Пакистаном и Индией не будет. В основе конфликта лежит история. Это одна из серий вечных конфликтов», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Эксперт предположил, что боевые действия могут закончиться десятками или сотнями жертв, после чего «большие дяди» вмешаются в ситуацию, например, Совбез ООН предпримет шаги с целью успокоить Индию и Пакистан. Россия тоже не останется в стороне и будет принимать участие в урегулировании конфликта, полагает политолог.
Напомним, обострение между Индией и Пакистаном усилилось после теракта в Джамму и Кашмире. Нью-Дели обвинил Исламабад, который в ответ закрыл воздушное пространство и границы. Позже на линии соприкосновения между двумя странами произошла перестрелка, а в Пакистане заявили о подготовке вторжения Индии. Кроме того, Индия приостановила подачу воды через плотину на границе с Пакистаном.