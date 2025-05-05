«Вечный конфликт»: Политолог оценил возможность ядерной войны между Индией и Пакистаном

Между Индией и Пакистаном не будет ядерной войны, уверен политолог Сергей Маркелов. По его словам, конфликт между двумя странами имеет исторические причины, однако политическая ситуация не позволяет им прийти к мирному решению, поэтому столкновения могут повториться.

«Никакого ядерного конфликта между Пакистаном и Индией не будет. В основе конфликта лежит история. Это одна из серий вечных конфликтов», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».