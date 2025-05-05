День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 14:41

«Вечный конфликт»: Политолог оценил возможность ядерной войны между Индией и Пакистаном

Политолог Маркелов уверен, что между Индией и Пакистаном не будет ядерной войны

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Между Индией и Пакистаном не будет ядерной войны, уверен политолог Сергей Маркелов. По его словам, конфликт между двумя странами имеет исторические причины, однако политическая ситуация не позволяет им прийти к мирному решению, поэтому столкновения могут повториться.

«Никакого ядерного конфликта между Пакистаном и Индией не будет. В основе конфликта лежит история. Это одна из серий вечных конфликтов», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пакистану нечем воевать с Индией из-за тайных поставок оружия на Украину
Пакистану нечем воевать с Индией из-за тайных поставок оружия на Украину

Эксперт предположил, что боевые действия могут закончиться десятками или сотнями жертв, после чего «большие дяди» вмешаются в ситуацию, например, Совбез ООН предпримет шаги с целью успокоить Индию и Пакистан. Россия тоже не останется в стороне и будет принимать участие в урегулировании конфликта, полагает политолог.

Кремль надеется, что Индия и Пакистан снизят градус напряжения на границе
Кремль надеется, что Индия и Пакистан снизят градус напряжения на границе

Напомним, обострение между Индией и Пакистаном усилилось после теракта в Джамму и Кашмире. Нью-Дели обвинил Исламабад, который в ответ закрыл воздушное пространство и границы. Позже на линии соприкосновения между двумя странами произошла перестрелка, а в Пакистане заявили о подготовке вторжения Индии. Кроме того, Индия приостановила подачу воды через плотину на границе с Пакистаном.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Индия
  • пакистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar