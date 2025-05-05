Кремль надеется, что Индия и Пакистан снизят градус напряжения на границе
Москва надеется, что Пакистан и Индия смогут «понизить градус напряжения на границе», возникший в последние дни. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россия с большой тревогой наблюдает за напряженной атмосферой на границе Индии и Пакистана, и Москва дорожит отношениями с обоими этими государствами.
«Индия — наш стратегический партнер, Пакистан также является нашим партнером во многих делах. И мы дорожим отношениями и с Нью-Дели, и с Исламабадом», — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, обострение между двумя странами усилилось после теракта в Джамму и Кашмире, в котором погибли свыше 25 человек. Нью-Дели обвинил Исламабад, в ответ Пакистан закрыл воздушное пространство и границы. На линии соприкосновения в Кашмирской долине произошла перестрелка между военными, а в Пакистане заявили о подготовке вторжения Индии. Позже Индия приостановила подачу воды через плотину на границе с Пакистаном.