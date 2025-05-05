Кремль надеется, что Индия и Пакистан снизят градус напряжения на границе

Москва надеется, что Пакистан и Индия смогут «понизить градус напряжения на границе», возникший в последние дни. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия с большой тревогой наблюдает за напряженной атмосферой на границе Индии и Пакистана, и Москва дорожит отношениями с обоими этими государствами.