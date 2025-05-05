День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 22:56

Пакистану нечем воевать с Индией из-за тайных поставок оружия на Украину

У Пакистана осталось оружия на четыре дня войны с Индией из-за поставок Украине

В Пакистане закончилось оружие из-за поставок Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

В Пакистане закончилось оружие из-за поставок Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Пакистан испытывает нехватку боеприпасов по причине секретных поставок оружия на Украину. Оружия стране хватит лишь на четыре дня полноценной войны, сообщает газета Indian Express (IE).

Согласно информации издания, с 2022 года Пакистан начал незаметно отправлять вооружения на Украину. В результате экспорт военной продукции вырос с $13 миллионов до $415 миллионов. Это ограничило способность Исламабада проводить боевые действия.

«Только в период с февраля по март 2023 года Пакистан поставил 42 000 122-мм ракет БМ-21, 60 000 155-мм гаубичных снарядов и ещё 130 000 122-мм ракет», — говорится в статье.

Лавров обсудил конфликт Нью-Дели и Исламабада с главой МИД Пакистана
Лавров обсудил конфликт Нью-Дели и Исламабада с главой МИД Пакистана

Также авторы указывают на то, что страна оказалась в «затруднительном положении». Запасы оружия в Исламабаде истощились, а состояние обороны «оказалось на грани». Экономический кризис, высокая инфляция и сокращение валютных резервов негативно сказались на возможностях местных вооружённых сил.

Напомним, напряжённость между Индией и Пакистаном усилилась после теракта в Джамму и Кашмире, в котором погибли свыше 25 человек. Нью-Дели обвинил Исламабад, в ответ Пакистан закрыл воздушное пространство и границы. На линии соприкосновения в Кашмирской долине произошла перестрелка между военными, а в Пакистане заявили о подготовке вторжения Индии.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • пакистан
  • Украина
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar