Пакистан заявил о восьми погибших и 35 раненых в результате авиаударов ВВС Индии

Восемь человек погибли и 35 получили ранения в результате ударов, нанесённых индийской авиацией по территории Пакистана. Об этом заявил начальник межведомственного управления по связям с общественностью пакистанских ВС Ахмед Шариф Чаудри, сообщает телеканал Geo TV.

По информации управления, два человека числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о гибели двух человек и ранении 12 в результате индийских ударов по подконтрольным Пакистану районам Джамму и Кашмир. Geo TV отмечал, якобы целями индийской авиации стали две мечети. В настоящее время продолжается разбор завалов.