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6 мая, 23:56

Пакистан заявил о восьми погибших и 35 раненых в результате авиаударов ВВС Индии

Восемь человек погибли в Пакистане. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Восемь человек погибли в Пакистане. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Восемь человек погибли и 35 получили ранения в результате ударов, нанесённых индийской авиацией по территории Пакистана. Об этом заявил начальник межведомственного управления по связям с общественностью пакистанских ВС Ахмед Шариф Чаудри, сообщает телеканал Geo TV.

По информации управления, два человека числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о гибели двух человек и ранении 12 в результате индийских ударов по подконтрольным Пакистану районам Джамму и Кашмир. Geo TV отмечал, якобы целями индийской авиации стали две мечети. В настоящее время продолжается разбор завалов.

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Министерство обороны Индии ранее заявило о начале военной операции «Синдур» на территории Пакистана, в рамках которой были нанесены удары по девяти объектам. Нью-Дели утверждает, что целью операции является уничтожение инфраструктуры, используемой террористами. Пакистан уже нанес ответные удары по целям на территории Индии.

Антон Голыбин
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