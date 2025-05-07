Жертвами ударов Индии по Пакистану стали минимум два человека
Geo TV: Два человека погибли и 12 пострадали в результате атаки на Пакистан
Скорая помощь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rospoint
Минимум два человека погибли и 12 получили ранения в результате ударов индийских Вооружённых сил по подконтрольным Пакистану районам Джамму и Кашмир. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на управление по связям с общественностью ВС исламской республики.
По данным телеканала, целями индийской авиации стали в том числе две мечети. Продолжается разбор завалов.
Ранее Министерство обороны Индии заявило о начале военной операции под кодовым названием «Синдур» на территории Пакистана, в рамках которой были нанесены удары по девяти объектам. Её целью является уничтожение инфраструктуры террористов, утверждают в Нью-Дели. Пакистан уже нанёс ответные удары по целям в Индии.