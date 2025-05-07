Жертвами ударов Индии по Пакистану стали минимум два человека

Минимум два человека погибли и 12 получили ранения в результате ударов индийских Вооружённых сил по подконтрольным Пакистану районам Джамму и Кашмир. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на управление по связям с общественностью ВС исламской республики.