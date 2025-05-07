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6 мая, 22:03

Жертвами ударов Индии по Пакистану стали минимум два человека

Geo TV: Два человека погибли и 12 пострадали в результате атаки на Пакистан

Скорая помощь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rospoint

Скорая помощь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rospoint

Минимум два человека погибли и 12 получили ранения в результате ударов индийских Вооружённых сил по подконтрольным Пакистану районам Джамму и Кашмир. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на управление по связям с общественностью ВС исламской республики.

По данным телеканала, целями индийской авиации стали в том числе две мечети. Продолжается разбор завалов.

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Ранее Министерство обороны Индии заявило о начале военной операции под кодовым названием «Синдур» на территории Пакистана, в рамках которой были нанесены удары по девяти объектам. Её целью является уничтожение инфраструктуры террористов, утверждают в Нью-Дели. Пакистан уже нанёс ответные удары по целям в Индии.

Антон Голыбин
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