Пакистан назвал атаку Индии «позорным и трусливым» нападением

В Минобороны Пакистана назвали атаку Индии «позорным и трусливым» нападением. Об этом заявил генеральный директор Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри, сообщает Geo News.

«Все наши самолёты находятся в воздухе. Это позорное и трусливое нападение, совершённое из воздушного пространства Индии. Им никогда не позволяли вторгаться в воздушное пространство Пакистана», — сказал Чаудри.

Он подчеркнул, что Пакистан самостоятельно выберет момент и место для ответных шагов. Действия Нью-Дели рассматриваются Исламабадом как преднамеренная провокация, добавил генерал.