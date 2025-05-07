Пакистан назвал атаку Индии «позорным и трусливым» нападением
Военные Пакистана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel
В Минобороны Пакистана назвали атаку Индии «позорным и трусливым» нападением. Об этом заявил генеральный директор Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри, сообщает Geo News.
«Все наши самолёты находятся в воздухе. Это позорное и трусливое нападение, совершённое из воздушного пространства Индии. Им никогда не позволяли вторгаться в воздушное пространство Пакистана», — сказал Чаудри.
Он подчеркнул, что Пакистан самостоятельно выберет момент и место для ответных шагов. Действия Нью-Дели рассматриваются Исламабадом как преднамеренная провокация, добавил генерал.
Напомним, ранее Вооружённые силы Индии начали операцию «Синдур» в Пакистане. Военные нанесли удары по девяти целям на территории соседнего государства. Атака направлена на разрушение объектов инфраструктуры, которые использовались для подготовки и координации террористических актов.