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6 мая, 21:18

Пакистан назвал атаку Индии «позорным и трусливым» нападением

Военные Пакистана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Военные Пакистана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

В Минобороны Пакистана назвали атаку Индии «позорным и трусливым» нападением. Об этом заявил генеральный директор Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри, сообщает Geo News.

«Все наши самолёты находятся в воздухе. Это позорное и трусливое нападение, совершённое из воздушного пространства Индии. Им никогда не позволяли вторгаться в воздушное пространство Пакистана», — сказал Чаудри.

Он подчеркнул, что Пакистан самостоятельно выберет момент и место для ответных шагов. Действия Нью-Дели рассматриваются Исламабадом как преднамеренная провокация, добавил генерал.

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Напомним, ранее Вооружённые силы Индии начали операцию «Синдур» в Пакистане. Военные нанесли удары по девяти целям на территории соседнего государства. Атака направлена на разрушение объектов инфраструктуры, которые использовались для подготовки и координации террористических актов.

Тимур Хингеев
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