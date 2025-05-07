Пакистан нанёс ответные удары по Индии
Samaa TV: Пакистан нанёс ответные удары по целям в Индии
Вооружённые силы Пакистана нанесли ответные удары по целям на территории Индии. Об этом сообщает пакистанский телеканал Samaa TV со ссылкой на собственные источники.
Согласно информации телеканала, решение об ответном ударе было принято в Исламабаде из-за повреждения гражданских объектов и гибели мирных граждан в результате ракетной атаки со стороны ВС Индии. Какие районы подверглись обстрелу — неизвестно.
Ранее Министерство обороны Индии заявило о начале военной операции «Синдур» на территории Пакистана, в рамках которой были нанесены удары по девяти объектам. Целью операции, как утверждают в Нью-Дели, является разрушение инфраструктуры, используемой для подготовки и координации террористических актов на территории Индии.
Life.ru / Шедеврум