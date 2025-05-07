Пакистан нанёс ответные удары по Индии

Вооружённые силы Пакистана нанесли ответные удары по целям на территории Индии. Об этом сообщает пакистанский телеканал Samaa TV со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации телеканала, решение об ответном ударе было принято в Исламабаде из-за повреждения гражданских объектов и гибели мирных граждан в результате ракетной атаки со стороны ВС Индии. Какие районы подверглись обстрелу — неизвестно.