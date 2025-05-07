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Регион
6 мая, 21:07

Пакистан закрыл воздушное пространство на фоне атаки Индии

Пакистан полностью закрыл своё воздушное пространство на 48 часов после ракетных ударов, нанесённых Вооружёнными силами Индии. Как сообщает телеканал Samaa TV, временно остановил работу и международный аэропорт Исламабада.

По данным пакистанских властей, индийские ВВС атаковали несколько объектов на их территории, включая спорный район Кашмира. Особенно серьёзная ситуация сложилась в приграничном городе Музаффарабад, где после мощных взрывов произошли масштабные отключения электроэнергии.

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Напомним, что Индия начала военную операцию «Синдур» и нанесла серию ударов по Пакистану. Атаки нацелены на объекты террористической инфраструктуры, утверждают в Нью-Дали. Под обстрел попали Бахвалпур, Музаффарабад и Котли.

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Freepik / wirestock

Артём Гапоненко
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